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Более 30 тыс. семьям шехидов и участникам Отечественной войны оказана социальная поддержка

Более 30 тыс. семьям шехидов и участникам Отечественной войны оказана социальная поддержка В рамках мер по социальной поддержке членов семей шехидов и участников Отечественной войны 33 тысячи человек уже обеспечены социальной поддержкой, им оказано более 40 тысяч услуг.
Социальная защита
7 ноября 2021 г. 10:36
Более 30 тыс. семьям шехидов и участникам Отечественной войны оказана социальная поддержка

В рамках мер по социальной поддержке членов семей шехидов и участников Отечественной войны 33 тысячи человек уже обеспечены социальной поддержкой, им оказано более 40 тысяч услуг.

Как передает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, за прошедший год из членов семей шехидов Отечественной войны 7 900 человек назначено 15 700 социальных выплат (месячные Президентские стипендии, пенсии или пособия), а из участников Отечественной войны 2 165 человек осуществлены выплаты по инвалидности и соответствующие социальные выплаты в связи с защитой территориальной целостности нашей страны.

Наряду с этим в послевоенный период семьи шехидов, участники войны, лица, пострадавшие от армянского террора и члены их семей получили единовременную финансовую и продовольственную помощь.

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Версия на азербайджанском языке Şəhid ailələri, qazilər, erməni terrorundan zərər çəkən 33 min şəxsə sosial dəstək göstərilib

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