Хиджран Гусейнова: Более 20% из опрошенных женщин оправдали избиение "слабого пола"

"В ходе проведенного нами опроса 41% мужчин и 34,7% женщин заявили, что женщина должна терпеть насилие, чтобы сохранить свою семью. Кроме того, 20,9% женщин и 37,4% мужчин отметили, что женщины порой заслуживают избиения".

Как сообщает Report, об этом на "круглом столе", посвященном кампании "Конец насилию против женщин и девочек", заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Хиджран Гусейнова.

По ее словам, все это в очередной раз показывает, что отношение к насилию часто формируется в результате патриархальной культуры и мировоззрения: "Искоренение подхода - длительный процесс. С такими семьями своевременно нужно проводить профилактическую работу. Насилие не происходит там, где сильна профилактическая работа. Насилие в отношении женщин - это не только вопрос семьи. 70% лиц, совершивших насилие, поступают также и в отношении детей. С этой точки зрения, если мужчина поднимает руку на женщину, он может сделать это и по отношению к своему ребенку. Поэтому защита прав женщин и детей в Азербайджане всегда была приоритетной".

Председатель Госкомитета отметила, что случаи насилия против женщин - одна из проблем современности: "В ходе исследований выяснилось, что каждая третья женщина когда-то подвергалась насилию, и каждые 3 минуты одна женщина становится жертвой насилия".