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Более 2 тыс. бывших заключенных получили единовременную соцпомощь с начала года

Более 2 тыс. бывших заключенных получили единовременную соцпомощь с начала года Более 2 тыс. бывших заключенных получили единовременную соцпомощь с начала года
Социальная защита
3 июня 2025 г. 11:53
Более 2 тыс. бывших заключенных получили единовременную соцпомощь с начала года

За 5 месяцев текущего года в Азербайджане 2 187 лицам, освободившимся от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях и нуждающимся в медицинской и социальной помощи, назначены и выплачены единовременные пособия.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Единовременное пособие этим лицам выплачивается в размере четырехкратной минимальной месячной зарплаты (в настоящее время 1 600 манатов).

Данное пособие также распространяется на граждан Азербайджана, вернувшихся в страну на постоянное место жительства в течение трех месяцев после освобождения от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях других государств.

Указанное пособие назначается на основании письменного заявления лица данной категории в территориальные органы Государственного фонда социальной защиты населения или центры DOST в период социальной адаптации.

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Версия на азербайджанском языке Bu il cəzaçəkmədən azad edilən 2000-dən çox şəxsə birdəfəlik sosial yardım göstərilib

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