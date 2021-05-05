О нас
Report Georgia
Аудио новости

Более 12 тыс. пенсионеров получат дополнительные выплаты

Более 12 тыс. пенсионеров получат дополнительные выплаты Для выплаты надбавок были выделены дополнительные средства
Социальная защита
5 мая 2021 г. 11:29
Более 12 тыс. пенсионеров получат дополнительные выплаты

Государственный фонд социальной защиты Азербайджана продолжает изучение соответствия назначенных в прошлые годы размеров пенсий требованиям законодательства.

Как сообщает Report, в результате разбирательств было установлено, что у 12 809 человек пенсии рассчитаны ниже предусмотренной законодательством суммы.

Пенсионные суммы этих лиц были вновь пересчитаны в соответствии с законодательством и повышены.

Для выплаты надбавок были выделены дополнительные средства в размере 8 млн манатов в год.

Кроме того, была рассчитана разница в выплатах в размере 14,5 млн. манатов за предыдущий период, которая выплачивается частями, с начислением к ежемесячным выплатам пенсий.

Этим лицам дополнительно будет выплачено более 80 млн манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Pensiyaları aşağı məbləğdə hesablanan 12 mindən çox şəxsə əlavə vəsait ödəniləcək

Новости партнеров

Другие новости из категории

Названо число получающих пенсию и пособие за потерю кормильца
Названо число получающих пенсию и пособие за потерю кормильца
4 мая 2021 г. 10:31
Фонд: 8 мая выплата пенсий в Азербайджане полностью завершится
Фонд: 8 мая выплата пенсий в Азербайджане полностью завершится
3 мая 2021 г. 09:50
В Габале и Шемкире будут сданы в эксплуатацию Детские реабилитационные центры 
В Габале и Шемкире будут сданы в эксплуатацию Детские реабилитационные центры 
1 мая 2021 г. 12:39
Инвалидность в Азербайджане не будет оцениваться по трем категориям
Инвалидность в Азербайджане не будет оцениваться по трем категориям
29 апреля 2021 г. 19:28
Министр: 405 ветеранам назначена инвалидность
Министр: 405 ветеранам назначена инвалидность
29 апреля 2021 г. 18:41
Документ по определению инвалидности будет направлен в Милли Меджлис
Документ по определению инвалидности будет направлен в Милли Меджлис
28 апреля 2021 г. 13:31
Сотрудник Report избран членом Общественного совета при Госкомитете
ФотоСотрудник Report избран членом Общественного совета при Госкомитете
26 апреля 2021 г. 20:05
В Азербайджане инвалидам Чернобыля предоставили квартиры
ФотоВ Азербайджане инвалидам Чернобыля предоставили квартиры
26 апреля 2021 г. 17:44
В Губе сдан в пользование приют для животных Верный друг
В Губе сдан в пользование приют для животных "Верный друг"
23 апреля 2021 г. 14:10
В Азербайджане расширят охват получателей страховых выплат по безработице
В Азербайджане расширят охват получателей страховых выплат по безработице
23 апреля 2021 г. 13:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi