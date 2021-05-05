Более 12 тыс. пенсионеров получат дополнительные выплаты

Для выплаты надбавок были выделены дополнительные средства

Государственный фонд социальной защиты Азербайджана продолжает изучение соответствия назначенных в прошлые годы размеров пенсий требованиям законодательства.

Как сообщает Report, в результате разбирательств было установлено, что у 12 809 человек пенсии рассчитаны ниже предусмотренной законодательством суммы.

Пенсионные суммы этих лиц были вновь пересчитаны в соответствии с законодательством и повышены.

Для выплаты надбавок были выделены дополнительные средства в размере 8 млн манатов в год.

Кроме того, была рассчитана разница в выплатах в размере 14,5 млн. манатов за предыдущий период, которая выплачивается частями, с начислением к ежемесячным выплатам пенсий.

Этим лицам дополнительно будет выплачено более 80 млн манатов.