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Более 100 незаконно уволенных работников восстановлены на прежней работе

Более 100 незаконно уволенных работников восстановлены на прежней работе В прошлом году Государственная инспекция труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выявила, что трудовые договоры со 104 работниками были расторгнуты с нарушением требований законодательства.
Социальная защита
12 января 2023 г. 14:59
Более 100 незаконно уволенных работников восстановлены на прежней работе

В прошлом году Государственная инспекция труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выявила, что трудовые договоры со 104 работниками были расторгнуты с нарушением требований законодательства.

Как передает Report, в результате принятых мер незаконно уволенные были восстановлены на прежней работе.

Также было установлено, что работодатели задерживают выдачу более 628 тыс. манатов социальных выплат. В результате принятых мер обеспечена выплата работникам указанной суммы.

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Версия на азербайджанском языке İşdən qanunsuz çıxarılan 100-dən çox şəxs əvvəlki işlərinə bərpa etdirilib

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