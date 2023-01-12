Более 100 незаконно уволенных работников восстановлены на прежней работе

В прошлом году Государственная инспекция труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выявила, что трудовые договоры со 104 работниками были расторгнуты с нарушением требований законодательства.
Как передает Report, в результате принятых мер незаконно уволенные были восстановлены на прежней работе.
Также было установлено, что работодатели задерживают выдачу более 628 тыс. манатов социальных выплат. В результате принятых мер обеспечена выплата работникам указанной суммы.