Более 100 незаконно уволенных работников восстановлены на прежней работе

В прошлом году Государственная инспекция труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выявила, что трудовые договоры со 104 работниками были расторгнуты с нарушением требований законодательства.

В прошлом году Государственная инспекция труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выявила, что трудовые договоры со 104 работниками были расторгнуты с нарушением требований законодательства.

Как передает Report, в результате принятых мер незаконно уволенные были восстановлены на прежней работе.

Также было установлено, что работодатели задерживают выдачу более 628 тыс. манатов социальных выплат. В результате принятых мер обеспечена выплата работникам указанной суммы.