Более 1 700 семей шехидов и участников войны привлечены к программе самозанятости

Поддержка оказывается и в рамках программы самозанятости

Семьям шехидов и участникам Отечественной войны, завершившейся нашей славной Победой, оказывается социальная поддержка и в рамках программы самозанятости.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и коммуникации Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, в поствоенный период более 1700 лиц из этой категории были привлечены к внеочередной программе самозанятости, 900 из них являются членами семей шехидов.

Учитывая желание и трудовые навыки лиц, привлеченных к программе, они за кратчайшие сроки обеспечиваются активами для формирования малых хозяйств и предприятий по видам выбранной ими экономической деятельности.

В то же время были оперативно решены вопросы по самозанятости 300 членов семей шехидов и участников войны. Они были обеспечены оплачиваемой общественной работой, а также работой в рамках программ по совместному финансированию части заработной платы.