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Более 1 700 семей шехидов и участников войны привлечены к программе самозанятости

Более 1 700 семей шехидов и участников войны привлечены к программе самозанятости Поддержка оказывается и в рамках программы самозанятости
Социальная защита
29 января 2021 г. 14:08
Более 1 700 семей шехидов и участников войны привлечены к программе самозанятости
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Семьям шехидов и участникам Отечественной войны, завершившейся нашей славной Победой, оказывается социальная поддержка и в рамках программы самозанятости.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и коммуникации Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, в поствоенный период более 1700 лиц из этой категории были привлечены к внеочередной программе самозанятости, 900 из них являются членами семей шехидов.

Учитывая желание и трудовые навыки лиц, привлеченных к программе, они за кратчайшие сроки обеспечиваются активами для формирования малых хозяйств и предприятий по видам выбранной ими экономической деятельности.

В то же время были оперативно решены вопросы по самозанятости 300 членов семей шехидов и участников войны. Они были обеспечены оплачиваемой общественной работой, а также работой в рамках программ по совместному финансированию части заработной платы.

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Версия на азербайджанском языке 1 700-dən çox şəhid ailəsi və qazi özünüməşğulluq proqramına cəlb olunub

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