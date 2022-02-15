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Без бустерной дозы граждане не будут допускаться в рестораны, отели и торговые центры

Без бустерной дозы граждане не будут допускаться в рестораны, отели и торговые центры С сегодняшнего дня в действующих в стране ресторанах, гостиницах и торговых центрах вступили в силу новые требования к сертификату вакцинации в закрытых помещениях.
Социальная защита
15 февраля 2022 г. 00:00
Без бустерной дозы граждане не будут допускаться в рестораны, отели и торговые центры

С сегодняшнего дня в действующих в стране ресторанах, гостиницах и торговых центрах вступили в силу новые требования к сертификату вакцинации в закрытых помещениях.

Report сообщает, что в связи с изменениями, внесенными Кабинетом министров в постановление "О мерах по продлению срока особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений", будут введены ограничения на вход в вышеуказанные места граждан старше 18 лет.

Граждане будут допущены в указанные места только с действительным сертификатом о вакцинации, сертификатом иммунитета или сертификатом о противопоказаниях.

Напомним, что с 15 февраля “Сертификат о вакцинации” лиц, у которых со времени второй вакцинации прошло более 6 месяцев, не будет считаться действительным.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən buster dozası olmayanlar restoran, hotel və ticarət mərkəzlərinə daxil ola bilməyəcək

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