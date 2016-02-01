​Baku Business Factory начинает организовывать семинары для предприимчивой молодежи

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Baku Business Factory продолжает свою деятельность по повышению бизнес-знаний молодежи.

Как сообщает Report, начиная с февраля, в центре будут периодически организовываться семинары и тренинги известными специалистами. В этих мероприятиях, наряду с членами центра, могут участвовать все желающие, заинтересованные в этой теме, то есть мероприятия открыты для всех. Для этого достаточно отправить на страницу Facebook организации или на e-mail (info@bbf.az) свое имя, фамилию и название семинара, в котором желаете принять участие.

Первым мероприятием станет семинар на тему "Позиционирование марки" в презентации известного маркетолога Рахмана Ахмедова. Рахман Ахмедов является автором книг "Локальный маркет(инг)" 1 и "Локальный маркет(инг)" 3. Он преподает предмет "Менеджмент маркетинга" в университете "Кавказ", Азербайджанском государственном экономическом университете, Университете туризма и Университете "Азербайджан". В то же время Р.Ахмедов занимает должность директора по маркетингу в AztolMotors. Семинар пройдет в офисе Baku Business Factory, расположенном по адресу: улица Низами, 203, AF Business House, 3-й этаж. Дата: 6 февраля в 14:00.

Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте (www.bbf.az) или по телефонам: 012 599 04 05/06.