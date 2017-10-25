Бакинский метрополитен сделал предупреждение пассажирам

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ "Есть достаточно пассажиров, которые придерживают двери, препятствуя движению вагона".

Об этом Report сообщил начальник пресс-службы и отдела по связям с общественностью ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

Он отметил, что в течение дня метро пользуются больше 700 тыс. пассажиров: "Особенно в часы пик очень трудно следить за удерживанием дверей пассажирами".

По словам Н. Пашаева, пассажиры сами должны понимать, что удерживанием дверей нарушают график и вредят дверям: "Мы понимаем, что в часы пик бывает много пассажиров, все хотят сесть в вагон. Однако нужно учитывать, что удерживание дверей - не выход из ситуации".

Начальник отдела отметил, что за удерживание дверей в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере 50 манатов: "Этот вопрос контролирует полиция".