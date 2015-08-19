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    ​Бакинский метрополитен: Информация будет объявляться на английском языке до принятия нового решения

    Пока нет решения о прекращении озвучивания информации на английском языке

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Объявление информации на станциях Бакинского метрополитена на азербайджанском и английском языках будет продолжаться до принятия соответствующего решения. Об этом сообщил Report глава пресс-службы и связей с общественностью ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

    "Пока нет решения о прекращении озвучивания информации на английском языке. Это будет продолжаться до принятия нового решения", - заявил Н.Пашаев.

    Отметим, что Бакинский метрополитен ввел это новшество накануне I Европейских игр в Баку после предложения Оргкомитета об озвучивании информации на станциях на английском языке. 

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