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    Бакинская мэрия приступила к коренным реформам в области транспортировки бытовых отходов

    © Report

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку наличествует ряд проблем в связи с транспортировкой бытовых отходов, в первую очередь, ввиду небольшого числа контейнеров для мусора.

    В Бакинской мэрии сообщили Report, что уже заказаны новые контейнеры, ведутся работы по увеличению их количества.

    В мэрии отметили, что существующие проблемы носят временный характер, предусмотрены коренные реформы в области транспортировки бытовых отходов в столице: "Будут установлены новые, специальные контейнеры для мусора. В целях реализации проекта приглашены иностранные специалисты. Ведутся работы в этом направлении. Проводимые реформы нацелены на коренное преобразование облика столицы, улучшения социально-бытовых условий населения".

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