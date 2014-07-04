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    Bakielektriksebeke начал оказание услуг посредством "ASAN Xidmet"

    Услугами ОАО Bakielektriksebeke абоненты смогут воспользоваться в Центре №4 в поселке Бакиханова

    Баку. 4 июля REPORT.AZ/ ОАО "Bakielektriksebeke" приступил к оказанию услуг посредством "ASAN Xidmet". 

    Как сообщает REPORT, в перечень услуг, которыми смогут воспользоваться абоненты общества через "ASAN Xidmet" входят: подключение бытовых абонентов к электросети, выдача справок об отсутствии долгов, смена абонента электроэнергии, получение данных о платежах за электроэнергию, осуществленных абонентом, получение данных о задолженностях за электроэнергию.

    Услугами ОАО "Bakielektriksebeke" абоненты смогут воспользоваться в Центре №4 в поселке Бакиханова.

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