Bakielektriksebeke начал оказание услуг посредством "ASAN Xidmet"

Баку. 4 июля REPORT.AZ/ ОАО "Bakielektriksebeke" приступил к оказанию услуг посредством "ASAN Xidmet".

Как сообщает REPORT, в перечень услуг, которыми смогут воспользоваться абоненты общества через "ASAN Xidmet" входят: подключение бытовых абонентов к электросети, выдача справок об отсутствии долгов, смена абонента электроэнергии, получение данных о платежах за электроэнергию, осуществленных абонентом, получение данных о задолженностях за электроэнергию.

Услугами ОАО "Bakielektriksebeke" абоненты смогут воспользоваться в Центре №4 в поселке Бакиханова.