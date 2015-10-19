Бахрам Халилов: Женщины - государственные служащие меньше подвержены коррупции

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку при совместной организации Государственной комиссии по вопросам государственной службы при президенте Азербайджана и Германского общества международного сотрудничества (GİZ) состоялся круглый стол на тему "Карьера женщины на государственной службе". Как сообщает Report, выступивший на заседании председатель комиссии Бахрам Халилов отметил, что основной целью мероприятия является инициирование процесса повышения потенциала женщин, оказание им помощи в налаживании новых деловых связей.

По его словам, в XXI веке одной из главных целей является развитие гендерного равенства: "Участие женщин, работающих в системе государственного управления, в особенности, занимающих руководящие должности, в обсуждениях политических и других вопросов на основе принципа равенства играет важную роль с позиции развития. Пока существуют некоторые проблемы в полном выявлении потенциала женщин, привлеченных к государственному управлению".

Он также отметил, что в Азербайджане женщины свободно могут работать на государственной службе: "По статистике, среди успешно прошедших конкурс доля женщин составляет 25-30%".

"Будучи председателем комиссии, хочу признать, что на последнем этапе предпочтение отдается женщинам, потому что они более ответственны. В то же время женщины - государственные служащие меньше подвержены коррупции", - добавил Б.Халилов.

Глава представительства Евросоюза в Азербайджане Малена Мард отметила, что существующий проект будет способствовать еще большему расширению связей Азербайджана с Европой: "Мы организуем совместный центр обучения для осуществления успешной деятельности. Для меня вопрос гендерного равенства всегда представлял важность. Такой подход во всех странах должен быть приоритетным. Азербайджан обладает богатым опытом в этой сфере. Женщины уделяют значение образованию, здравоохранению и другим социальным сферам. Растет количество женщин в муниципалитетах".

Круглый стол продолжился обсуждениями по данной теме.