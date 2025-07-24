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Бахар Мурадова: Женщины составляют лишь 28% работающих в сфере науки и технологий в мире

Бахар Мурадова: Женщины составляют лишь 28% работающих в сфере науки и технологий в мире 12:18
Социальная защита
24 июля 2025 г. 12:59
Бахар Мурадова: Женщины составляют лишь 28% работающих в сфере науки и технологий в мире

Cогласно данным ООН, женщины составляют лишь 28% работающих в сфере науки и технологий в мире, а в сфере цифровых технологий - 22%.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на церемонии награждения победителей конкурса "Цифровое предпринимательство", проведенного в рамках проекта "Женщины в ИКТ".

Она отметила, что в Азербайджане примерно 30% работающих в сфере ИКТ - женщины: "Однако наша доля в технологически ориентированном предпринимательстве составляет всего 15%. Это еще раз показывает нам, что доступ женщин к инновациям и цифровой экономике должен поддерживаться более широко и системно".

Мурадова подчеркнула, что именно для служения этим целям Государственный комитет совместно с Министерством цифрового развития и транспорта, а также Агентством инноваций и цифрового развития провел конкурс: "Цель - стимулировать инициативы женщин в сфере ИКТ, выдвигать на передний план и поощрять их проекты, которые могут оказать влияние на общество. Этот конкурс реализуется в рамках программы "Информация для всех" (IFAP), которая является инициативой ЮНЕСКО и в настоящее время действует более чем в 70 странах. Основная цель программы - обеспечить универсальный доступ к информационным технологиям, в том числе устранить цифровое неравенство среди женщин".

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Версия на азербайджанском языке Bahar Muradova: Qadınlar dünyada elm və texnologiya sahəsində çalışanların yalnız 28 %-ni təşkil edir

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