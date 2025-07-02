Бахар Мурадова: Женщины играют большую роль в достижении лидерства Азербайджана в регионе

Азербайджан является лидирующим государством в регионе, и женщины, безусловно, играют большую роль в достижении этого лидерства.

Азербайджан является лидирующим государством в регионе, и женщины, безусловно, играют большую роль в достижении этого лидерства.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова заявила журналистам на полях Форума женщин ОЭС.

Она отметила, что на повестке дня стоит дальнейшее увеличение участия женщин в управлении.

"Мы должны вступить в более динамичный период, этап, наполненный инновациями, и сделать шаг вперед в развитии, что позволит нам увидеть более сильных женщин из числа наших граждан. В этом контексте проведение подобных форумов весьма полезно", - добавила она.