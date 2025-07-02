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Бахар Мурадова: Женщины играют большую роль в достижении лидерства Азербайджана в регионе

Бахар Мурадова: Женщины играют большую роль в достижении лидерства Азербайджана в регионе Азербайджан является лидирующим государством в регионе, и женщины, безусловно, играют большую роль в достижении этого лидерства.
Социальная защита
2 июля 2025 г. 12:28
Бахар Мурадова: Женщины играют большую роль в достижении лидерства Азербайджана в регионе

Азербайджан является лидирующим государством в регионе, и женщины, безусловно, играют большую роль в достижении этого лидерства.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова заявила журналистам на полях Форума женщин ОЭС.

Она отметила, что на повестке дня стоит дальнейшее увеличение участия женщин в управлении.

"Мы должны вступить в более динамичный период, этап, наполненный инновациями, и сделать шаг вперед в развитии, что позволит нам увидеть более сильных женщин из числа наших граждан. В этом контексте проведение подобных форумов весьма полезно", - добавила она.

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Версия на азербайджанском языке Bahar Muradova: Azərbaycan regionda lider dövlətdir, bu liderliyin əldə olunmasında qadınların böyük rolu var

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