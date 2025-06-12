Бахар Мурадова: Возвращение на освобожденные территории создало возможность для возрождения института семьи

Возвращение на освобожденные от оккупации территории после 44-дневной Отечественной войны создало большую возможность для возрождения института семьи.

Возвращение на освобожденные от оккупации территории после 44-дневной Отечественной войны создало большую возможность для возрождения института семьи.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на 2-м заседании министров и руководителей ведомств, ответственных за вопросы семьи и социальной политики Организации тюркских государств (ОТГ).

Она сообщила, что 2615 семей, в общей сложности 10 233 человека, были переселены на освобожденные территории: "До конца 2026 года планируется переселение 34 500 семей, 140 тыс. граждан".

Б.Мурадова добавила, что в 2024 году в Азербайджане родились 102 010 детей, а демографический рост составил 43 401 человек.

Председатель Госкомитета отметила, что в настоящее время ведется работа над концепцией семейного механизма: "Мы имеем возможность принимать участие не только в ежегодной встрече министров, но и в других мероприятиях, посвященных этой теме".