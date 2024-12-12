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Бахар Мурадова: В Азербайджане устранены все послабления для ранних браков

Бахар Мурадова: В Азербайджане устранены все послабления для ранних браков 11:06
Социальная защита
12 декабря 2024 г. 11:28
Бахар Мурадова: В Азербайджане устранены все послабления для ранних браков

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана устранил все исключения и послабления, дающие возможность для заключения ранних браков.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила председатель Госкомитета Бахар Мурадова.

По ее словам, согласно законодательству брачный возраст составляет 18 лет, и принимаются меры для предотвращения случаев ранних браков.

"Мы ведем совместную работу с профильными ведомствами. Со своей стороны надеемся, что со временем граждане будут соблюдать требования законодательства в этой сфере", - подчеркнула Мурадова.

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Версия на азербайджанском языке Bahar Muradova: Erkən nikahlarla bağlı istisna və güzəştlər aradan qaldırılıb

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