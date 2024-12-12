Бахар Мурадова: В Азербайджане устранены все послабления для ранних браков

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана устранил все исключения и послабления, дающие возможность для заключения ранних браков.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявила председатель Госкомитета Бахар Мурадова.
По ее словам, согласно законодательству брачный возраст составляет 18 лет, и принимаются меры для предотвращения случаев ранних браков.
"Мы ведем совместную работу с профильными ведомствами. Со своей стороны надеемся, что со временем граждане будут соблюдать требования законодательства в этой сфере", - подчеркнула Мурадова.