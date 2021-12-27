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Бахар Мурадова: В Азербайджане показатели гендерного соотношения принимают опасный характер

Бахар Мурадова: В Азербайджане показатели гендерного соотношения принимают опасный характер В Азербайджане показатели гендерного соотношения среди детей начали принимать опасный характер.
Социальная защита
27 декабря 2021 г. 12:11
Бахар Мурадова: В Азербайджане показатели гендерного соотношения принимают опасный характер
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В Азербайджане показатели гендерного соотношения среди детей начали принимать опасный характер.

Как передает Report, об этом председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова отметила при заслушивании годового отчета органа исполнительной власти, осуществляющего контроль над обеспечением гендерного равенства, на сегодняшнем заседании парламента.

По ее словам, Азербайджан занимает второе место в мире по половому соотношению: "Ускоряются случаи нарушения биологической нормы. Среди новорожденных детей биологическая норма нарушается при гендерном соотношении 100 девочек и 114 мальчиков".

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Версия на английском языке MP warns of dangerous tendency in gender ratio among infants in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Bahar Muradova: "Azərbaycanda körpələr arasında cins nisbətində rəqəmlər təhlükəli xarakter alıb"

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