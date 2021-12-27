Бахар Мурадова: В Азербайджане показатели гендерного соотношения принимают опасный характер

В Азербайджане показатели гендерного соотношения среди детей начали принимать опасный характер.

В Азербайджане показатели гендерного соотношения среди детей начали принимать опасный характер.

Как передает Report, об этом председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова отметила при заслушивании годового отчета органа исполнительной власти, осуществляющего контроль над обеспечением гендерного равенства, на сегодняшнем заседании парламента.

По ее словам, Азербайджан занимает второе место в мире по половому соотношению: "Ускоряются случаи нарушения биологической нормы. Среди новорожденных детей биологическая норма нарушается при гендерном соотношении 100 девочек и 114 мальчиков".