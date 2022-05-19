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Бахар Мурадова призвала приложить усилия для предотвращения гендерного насилия

Бахар Мурадова призвала приложить усилия для предотвращения гендерного насилия "Говоря о насилии в отношении женщин, мы должны особо подчеркнуть негативное воздействие в этом вопросе вооруженных конфликтов. Сейчас мы продолжаем работать над тем, чтобы восстановить права сотен тысяч женщин, пострадавших в ходе 30-летнего конфликта и
Социальная защита
19 мая 2022 г. 12:50
Бахар Мурадова призвала приложить усилия для предотвращения гендерного насилия

"Говоря о насилии в отношении женщин, мы должны особо подчеркнуть негативное воздействие в этом вопросе вооруженных конфликтов. Сейчас мы продолжаем работать над тем, чтобы восстановить права сотен тысяч женщин, пострадавших в ходе 30-летнего конфликта и агрессии, помочь повысить устойчивость к любым видам полученных ими травм".

Как сообщает Report, об этом председатель Госкомитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова сказала на мероприятии на тему "Насилие против женщин и роль национальных парламентов в предотвращении бытового насилия и борьбе с ним".

"В борьбе с бытовым и гендерным насилием важна поддержка каждого индивида, гражданского общества. Мы должны объединить все усилия, чтобы положить конец насилию", - добавила она.

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Версия на азербайджанском языке Bahar Muradova hər kəsi məişət zorakılığının qarşısının alınmasında səy göstərməyə çağırıb

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