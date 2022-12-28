О нас

Бахар Мурадова: На освобожденных территориях планируется строительство двух центров семьи

Бахар Мурадова: На освобожденных территориях планируется строительство двух центров семьи На освобожденных территориях Азербайджана планируется строительство двух центров семьи, в Баку - трех.
Социальная защита
28 декабря 2022 г. 16:01
Бахар Мурадова: На освобожденных территориях планируется строительство двух центров семьи

На освобожденных территориях Азербайджана планируется строительство двух центров семьи, в Баку - трех.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на презентации аналитического доклада "Сексуальные домогательства в Азербайджане: законодательство и практика применения".

По ее словам, это упростит решение проблем, связанных с домашним насилием.

Мурадова отметила, что в государственной политике Азербайджана приоритетным считается участие каждого человека в процессах, независимо от пола: "У нас для этого есть прекрасная законодательная база, гарантирующая права как мужчин так и женщин".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Bahar Muradova: 2 family centers to be built in Azerbaijan's liberated territories
Версия на азербайджанском языке Bahar Muradova: “İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə iki ailə mərkəzi tikiləcək”

Экслюзивные новости

Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
28 декабря 2022 г. 13:47
Репортаж из украинского города Бахмут
ФотоРепортаж из украинского города Бахмут
28 декабря 2022 г. 13:21
Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии
Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии
28 декабря 2022 г. 11:00
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
26 декабря 2022 г. 10:00
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
23 декабря 2022 г. 14:04
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
23 декабря 2022 г. 12:24
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
23 декабря 2022 г. 11:57
Украинские поселки, разрушенные иранскими дронами
ФотоУкраинские поселки, разрушенные иранскими дронами
22 декабря 2022 г. 12:44
Эксперт: Визит Вучича в Азербайджан демонстрирует углубляющиеся отношения между двумя странами
Эксперт: Визит Вучича в Азербайджан демонстрирует углубляющиеся отношения между двумя странами
22 декабря 2022 г. 12:24
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
20 декабря 2022 г. 12:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi