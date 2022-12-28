Бахар Мурадова: На освобожденных территориях планируется строительство двух центров семьи

На освобожденных территориях Азербайджана планируется строительство двух центров семьи, в Баку - трех.

На освобожденных территориях Азербайджана планируется строительство двух центров семьи, в Баку - трех.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на презентации аналитического доклада "Сексуальные домогательства в Азербайджане: законодательство и практика применения".

По ее словам, это упростит решение проблем, связанных с домашним насилием.

Мурадова отметила, что в государственной политике Азербайджана приоритетным считается участие каждого человека в процессах, независимо от пола: "У нас для этого есть прекрасная законодательная база, гарантирующая права как мужчин так и женщин".