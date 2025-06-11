О нас

Бахар Мурадова: Мы считаем важным совместную деятельность для защиты семейных ценностей в тюркских государствах

Бахар Мурадова: Мы считаем важным совместную деятельность для защиты семейных ценностей в тюркских государствах 11:30 Мы считаем важным совместную деятельность для защиты семейных ценностей в тюркских государствах.
Социальная защита
11 июня 2025 г. 11:47
Бахар Мурадова: Мы считаем важным совместную деятельность для защиты семейных ценностей в тюркских государствах

Азербайджан придает огромное значение сотрудничеству со странами тюркского мира в вопросе защиты семейных ценностей.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на мероприятии в рамках II заседания министров и руководителей ведомств, ответственных за вопросы семьи и социальной политики стран ОТГ.

"Мы считаем важным сотрудничество для защиты семейных ценностей в рамках ОТГ, а также реализацию совместных просветительских проектов для молодых семей и родителей. Для понимания ситуации в этой области и поиска выхода необходима серьезная база данных", - отметила она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Bahar Muradova: 'We consider it important to work together to protect family values ​​in Turkic states'
Версия на азербайджанском языке Bahar Muradova: Türk dövlətlərində ailə dəyərlərinin qorunması üçün birgə fəaliyyəti vacib hesab edirik

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi