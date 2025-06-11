Бахар Мурадова: Мы считаем важным совместную деятельность для защиты семейных ценностей в тюркских государствах

11:30 Мы считаем важным совместную деятельность для защиты семейных ценностей в тюркских государствах.

Азербайджан придает огромное значение сотрудничеству со странами тюркского мира в вопросе защиты семейных ценностей.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на мероприятии в рамках II заседания министров и руководителей ведомств, ответственных за вопросы семьи и социальной политики стран ОТГ.

"Мы считаем важным сотрудничество для защиты семейных ценностей в рамках ОТГ, а также реализацию совместных просветительских проектов для молодых семей и родителей. Для понимания ситуации в этой области и поиска выхода необходима серьезная база данных", - отметила она.