Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Бахар Мурадова: Каждый родитель обязан обеспечить ребенку доступ к образованию

    Социальная защита
    • 27 октября, 2025
    • 18:14
    Бахар Мурадова: Каждый родитель обязан обеспечить ребенку доступ к образованию

    В некоторых регионах и отдаленных селах существуют определенные трудности с доступом к образованию.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

    Она отметила, что для решения этих проблем расширяются образовательные возможности молодежи через разные проекты: "Есть причины, по которым мы уделяем особое внимание образованию девочек. В некоторых семьях, особенно в отдаленных селах, все еще сохраняются стереотипы - будто девочке достаточно уметь вести хозяйство, и учеба ей не нужна. Хотя законодательство Азербайджана гарантирует равные права на образование, такие случаи все еще встречаются. Иногда нам приходится вмешиваться, чтобы вернуть в школу детей, лишенных образования, как девочек, так и мальчиков".

    Председатель комитета подчеркнула, что каждый родитель, независимо от места жительства и положения, должен обеспечить ребенку доступ к образованию.

    Бахар Мурадова доступ к образованию образование девочек
    Komitə sədri: Bəzi bölgələrdə və ucqar kəndlərdə təhsilə çıxışda müəyyən çətinliklər var

    Последние новости

    18:26

    Израиль против участия турецких миротворцев в операции в Газе

    Другие страны
    18:19

    Президент Сербии посетит Узбекистан 28-31 октября - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    18:15

    Азербайджан и Турция провели очередные политконсультации на уровне МИД

    Внешняя политика
    18:14

    Бахар Мурадова: Каждый родитель обязан обеспечить ребенку доступ к образованию

    Социальная защита
    18:13
    Фото

    Байрамов обсудил с замглавы МИД Турции сотрудничество и региональные вопросы

    Внешняя политика
    18:06

    Министр экономики: Армения заинтересована в импорте товаров из Азербайджана

    В регионе
    18:06
    Фото

    АЖД и китайский порт Сиань подписали Меморандум о взаимопонимании

    Инфраструктура
    18:05

    Счетная палата выявила в "Азеристиликтеджхизат" неучтенные котельные и активы

    Финансы
    17:57

    Юрий Гусев: Украинские дети навсегда сохранят в памяти доброту азербайджанского народа

    Внешняя политика
    Лента новостей