Бахар Мурадова: Каждый родитель обязан обеспечить ребенку доступ к образованию

В некоторых регионах и отдаленных селах существуют определенные трудности с доступом к образованию.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

Она отметила, что для решения этих проблем расширяются образовательные возможности молодежи через разные проекты: "Есть причины, по которым мы уделяем особое внимание образованию девочек. В некоторых семьях, особенно в отдаленных селах, все еще сохраняются стереотипы - будто девочке достаточно уметь вести хозяйство, и учеба ей не нужна. Хотя законодательство Азербайджана гарантирует равные права на образование, такие случаи все еще встречаются. Иногда нам приходится вмешиваться, чтобы вернуть в школу детей, лишенных образования, как девочек, так и мальчиков".

Председатель комитета подчеркнула, что каждый родитель, независимо от места жительства и положения, должен обеспечить ребенку доступ к образованию.