Бахар Мурадова: Кабмин рассмотрит вопрос принятия Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства

В Азербайджане доработан документ, отражающий приверженность страны незамедлительному принятию проекта Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства.

Кабинет министров Азербайджана рассмотрит вопрос принятия проекта Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на конференции "Роль институтов гражданского общества в реализации рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка и Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин касательно последних докладов Азербайджанской Республики".

По ее словам, документ, отражающий приверженность страны незамедлительному принятию проекта национального плана действий, был доработан.

Документ согласован с соответствующими учреждениями и передан в Кабинет Министров, отметила Б.Мурадова.

"Надеемся, что документ будет принят в установленные сроки", - сказала она.