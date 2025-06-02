Бахар Мурадова: Дети в Азербайджане все еще сталкиваются с опасностью неразорвавшихся мин

Азербайджанский народ долгое время жил в условиях конфликта, войны. И сегодня граждане, включая детей, сталкиваются с опасностью неразорвавшихся мин.

Азербайджанский народ долгое время жил в условиях конфликта, войны. И сегодня граждане, включая детей, сталкиваются с опасностью неразорвавшихся мин.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на конференции "Мой голос, мои права", приуроченной к 1 июня - Международному дню защиты детей.

Она отметила, что Азербайджан приложил все усилия для достижения мира с Арменией.

"Ведется работа над разработкой Национального плана действий по защите прав детей на 2026-2030 годы. Также у нас есть возможности для переработки документа о концепции семьи и закона "О правах ребенка", - добавила Мурадова.