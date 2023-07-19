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Бахар Мурадова: Азербайджан больше не лидирует по числу селективных абортов 

Бахар Мурадова: Азербайджан больше не лидирует по числу селективных абортов  Азербайджан больше не лидирует по числу селективных абортов.
Социальная защита
19 июля 2023 г. 11:33
Бахар Мурадова: Азербайджан больше не лидирует по числу селективных абортов 

Азербайджан больше не лидирует по числу селективных абортов.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на брифинге, посвященном первому полугодию 2023 года.

По ее словам, осуществление необходимых мер для пресечения селективных абортов продолжается: "Ведутся консультации с молодыми семьями по вопросу планирования семьи. Кроме того, разрабатывается законопроект, который создаст основу для оказания репродуктивной помощи женщинам. Борьба с дискриминацией в отношении девочек продолжается, этот вопрос на особом контроле ряда госструктур".

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Версия на английском языке Bahar Muradova: Azerbaijan no longer in first ranks for sex-selective abortions
Версия на азербайджанском языке Bahar Muradova: "Azərbaycan qız uşaqlarının ana bətnində məhv edilməsi üzrə artıq ilk sıralarda deyil"

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