Бахар Мурадова: Азербайджан больше не лидирует по числу селективных абортов

Азербайджан больше не лидирует по числу селективных абортов.

Азербайджан больше не лидирует по числу селективных абортов.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на брифинге, посвященном первому полугодию 2023 года.

По ее словам, осуществление необходимых мер для пресечения селективных абортов продолжается: "Ведутся консультации с молодыми семьями по вопросу планирования семьи. Кроме того, разрабатывается законопроект, который создаст основу для оказания репродуктивной помощи женщинам. Борьба с дискриминацией в отношении девочек продолжается, этот вопрос на особом контроле ряда госструктур".