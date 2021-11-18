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Бахар Мурадова: 26,2% населения Азербайджана - дети

Бахар Мурадова: 26,2% населения Азербайджана - дети 12:11
Социальная защита
18 ноября 2021 г. 12:41
Бахар Мурадова: 26,2% населения Азербайджана - дети

"Эти форумы очень важны с точки зрения защиты прав детей, учета их интересов".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на V общереспубликанском форуме детей Азербайджана.

По ее словам, участники форума были отобраны из тысяч детей: "По окончании форума будут приняты решения, адресованы благодарственные письма президенту Ильхаму Алиеву, сделаны обращения в международные организации".

Она отметила, что 26,2% населения Азербайджана составляют дети: "Предложения, озвученные детьми на последнем 4-м Форуме, были приняты во внимание соответствующими структурами".

Б.Мурадова с сожалением отметила, что все еще поступает информация о ранних браках: "Одной из проблем является насилие в отношении детей. Для предотвращения этого явления в регионах действуют специальные комитеты. Родительская ответственность также является важным вопросом защиты прав ребенка”.

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Версия на английском языке Bahar Muradova: "Children make up 26.2% of Azerbaijan's population"
Версия на азербайджанском языке Bahar Muradova: "Azərbaycan əhalisinin 26,2 faizini uşaqlar təşkil edir"

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