Бахар Мурадова: 26,2% населения Азербайджана - дети

12:11

"Эти форумы очень важны с точки зрения защиты прав детей, учета их интересов".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на V общереспубликанском форуме детей Азербайджана.

По ее словам, участники форума были отобраны из тысяч детей: "По окончании форума будут приняты решения, адресованы благодарственные письма президенту Ильхаму Алиеву, сделаны обращения в международные организации".

Она отметила, что 26,2% населения Азербайджана составляют дети: "Предложения, озвученные детьми на последнем 4-м Форуме, были приняты во внимание соответствующими структурами".

Б.Мурадова с сожалением отметила, что все еще поступает информация о ранних браках: "Одной из проблем является насилие в отношении детей. Для предотвращения этого явления в регионах действуют специальные комитеты. Родительская ответственность также является важным вопросом защиты прав ребенка”.