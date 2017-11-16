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    "Азеристиликтеджизат" внес ясность в вопрос неполного обеспечения населения отоплением

    Рафиг Алиев: В течение 2-3 дней все котельные заработают

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане в течении 2-3 дней заработают все котельные и население будет полностью обеспечено теплом".

    Об этом заявил Report начальник Абонентской службы ОАО "Азеристиликтеджизат" Рафик Алиев.

    Он отметил, что с 15 ноября началось обеспечение населения теплом: "Все котельные готовы к сезону. С началом газоснабжения котельные начинают работу по графику. 545 котельных не могут включиться все разом, и газоснабжение также, мы должны регулировать. Рабочие группы на местах работают в усиленном режиме. Мы осведомлены о не подключенных котельных".

    Представитель структуры отметил, что ввиду осенних каникул в средних школах, некоторые школы обратились к ним для обеспечения отопления именно во время каникул: "Потому что возможно протекание".

    По словам Р. Алиева, с территорий подключенных котельных пока никаких жалоб не поступало.

    Он сказал, что есть абоненты, имеющие задолженность с прошлого сезона: "Гражданам, имеющим долги, было сделано предупреждение. Если в течение 10 дней долг не будет оплачен, подача отопления в их квартиры будет приостановлена".

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