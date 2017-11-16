"Азеристиликтеджизат" внес ясность в вопрос неполного обеспечения населения отоплением

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане в течении 2-3 дней заработают все котельные и население будет полностью обеспечено теплом".

Об этом заявил Report начальник Абонентской службы ОАО "Азеристиликтеджизат" Рафик Алиев.

Он отметил, что с 15 ноября началось обеспечение населения теплом: "Все котельные готовы к сезону. С началом газоснабжения котельные начинают работу по графику. 545 котельных не могут включиться все разом, и газоснабжение также, мы должны регулировать. Рабочие группы на местах работают в усиленном режиме. Мы осведомлены о не подключенных котельных".

Представитель структуры отметил, что ввиду осенних каникул в средних школах, некоторые школы обратились к ним для обеспечения отопления именно во время каникул: "Потому что возможно протекание".

По словам Р. Алиева, с территорий подключенных котельных пока никаких жалоб не поступало.

Он сказал, что есть абоненты, имеющие задолженность с прошлого сезона: "Гражданам, имеющим долги, было сделано предупреждение. Если в течение 10 дней долг не будет оплачен, подача отопления в их квартиры будет приостановлена".