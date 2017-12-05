"Азеристиликтеджхизат": В местах, где предусмотрена подача отопления, нет никаких проблем

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ "Во всех домах, где предусмотрена подача отопления, тепло уже есть". Он отметил, что с 15 ноября началось обеспечение населения теплом: "В настоящее время все котельные работают. Посредством котельных 2750 жилых домов обеспечены теплом. Также обеспечиваются отоплением подключенные к источникам "Азеристиликтеджхизат" школы, детские сады, учреждения здравоохранения". Об этом Report заявил начальник абонентской и клиентской службы ОАО "Азеристиликтеджхизат" Рафик Алиев.

По словам Р. Алиева, в настоящее время в местах, где предусмотрена подача отопления, нет никаких проблем: "Азеристиликтеджхизат" не рассматривает проблемы внутри квартиры. Внутриквартальные линии котельных числятся на нашем балансе. Если есть проблема с трубами внутри квартиры, жильцы должны вызывать мастера и решать проблему. Наши специалисты могут выехать для какой-либо помощи и консультации".