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Азербайджанских студентов доставят из США чартером

​Азербайджанских студентов доставят из США чартером

В рамках мер, принятых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) выполнит очередной чартерный рейс между США и Азербайджаном.

Как передает спецкор Report, 10 июня в 12:00 по местному времени из аэропорта Кеннеди в Нью-Йорке вылетит самолет, который доставит на родину граждан Азербайджана, обучающихся в США и не имеющих возможности вернуться домой.

Чартерные рейсы организованы посольством Азербайджана в Вашингтоне.

Отметим, что первый эвакуационный рейс из Нью-Йорка состоялся в марте.

Вусала Аббасова

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