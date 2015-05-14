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    Азербайджан занял 63-е место в рейтинге Индекса человеческого капитала

    ​Всемирный экономический форум обнародовал рейтинг Индекса человеческого капитала

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан занял 63-е место в рейтинге Индекса человеческого капитала. Как сообщает Report об этом говорится в соответствующем докладе за 2015 год, подготовленном экспертами Международного Экономического форума. 

    В концепции Индекса человеческого капитала рассматриваются такие показатели, как образование, медицина, трудоустройство и занятость населения (предусматривает возможность повышения квалификации и развития человеком талантов), окружающая среда (включает в себя уровень правовой защиты, а также развитие инфраструктуры в государстве).

    Индекс развития человеческого капитала определяет наиболее успешные страны мира в максимально долгосрочной перспективе.

    В первую тройку рейтинга, включающего в себя 124 страны мира,  вошли Финляндия, Норвегия и Швейцария. На последних местах в списке расположились Мавритания, Чад и Йемен. 

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