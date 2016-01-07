​Азербайджан вошёл в ТОП-10 стран с самой дешевой потребительской корзиной

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Самая большая в мире база данных о городах и странах Numbeo составила рейтинг стран по стоимости жизни, согласно которому Азербайджан вошёл в топ-10 государств с самой дешевой потребительской корзиной.

Как передает Report, по индексу потребительских цен лидируют Бермудские острова. Далее в списке расположились Швейцария, Багамы, Норвегия и Исландия. Топ-15 наиболее дорогих для жизни стран мира выглядит следующим образом:

Следует отметить, что индекс потребительских цен демонстрирует средний уровень стоимости товаров и услуг за определенный период времени. При его расчетах учитываются стоимость продовольственных товаров, цены в ресторанах, расходы на оплату коммунальных услуг и проезд в транспорте.

Цифры в рейтинге поданы в сравнении с Нью-Йорком. Таким образом, если индекс равен 133, то это означает, что стоимость жизни на 33 % дороже, чем в указанном городе.

Азербайджан оказался на 114 месте. Компанию ему составили Украина, Колумбия, Алжир, Непал, Грузия, Казахстан, Пакистан и Молдова. Замыкает рейтинг Индия.

В общей сложности в нем присутствуют 122 страны.

Согласно опубликованным данным, снимать жилье дороже всего на Бермудских островах, в Гонконге, Катаре, Сингапуре и ОАЭ. Значительно дешевле обойдется аренда жилья в Македонии, Боснии и Герцеговине, Бангладеш, Пакистане и Непале.

Поход в ресторан "влетит" в круглую сумму в Дании, Исландии, Норвегии, Швейцарии и на Бермудских островах. Недорого же можно скоротать время в ресторанах Индонезии, Туниса, Вьетнама, Индии и Непала.