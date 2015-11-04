Азербайджан занял 71-ое место в рейтинге благополучия стран мира

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан занял 71-ое место в рейтинге благополучия среди 142 стран, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Британский аналитический центр The Legatum Institute обновил свой рейтинг, базирующийся на индексе процветания 142 стран мира.

Согласно таблице, Азербайджан в 2012 году занимал 94-ое место, в 2013 году - 81, в 2014 году - 79, и, наконец, в текущем 2015 году - 71 место.

Армения заняла 93 место, Грузия - 80 в рейтинге.

В тройку лидеров входят Норвегия, Швейцария и Дания.

Индекс процветания Института Legatum (The Legatum Prosperity Index) – это комбинированный показатель, который измеряет достижения стран мира с точки зрения их благополучия и процветания. Индекс составляется на основе 89 различных индикаторов, объединенных в восьми категориях, которые отражают различные аспекты жизни общества и параметры общественного благосостоянию.