Азербайджан обсудил с Турцией возможности применения новой модели в системе пенсионного страхования

В Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ) состоялась встреча с делегацией Института социального страхования Министерства труда и соцзащиты Турции, находящейся с визитом в Баку.

В Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ) состоялась встреча с делегацией Института социального страхования Министерства труда и соцзащиты Турции, находящейся с визитом в Баку.

Об этом Report сообщили в Фонде.

Заместитель председателя правления ГФСЗ Метин Аскер подробно рассказал о деятельности фонда, проведенных в последние годы реформах в системе соцобеспечения, а также о приоритетах в области пенсионного страхования и электронных проактивных услугах для граждан.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества по разработке актуарной модели для оценки и прогнозирования системы пенсионного страхования в Азербайджане. Турецкие специалисты представили свои наработки в этой сфере, в том числе модели индивидуального учета и прогноза доходов и расходов.

В ходе встречи был осуществлен обмен опытом, стороны выразили готовность к техническому взаимодействию и дальнейшему партнерству.