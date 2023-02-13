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Азербайджан лидирует в рейтинге стран СНГ и Грузии по индексу покупательной способности пенсий

Азербайджан лидирует в рейтинге стран СНГ и Грузии по индексу покупательной способности пенсий Азербайджан занимает первое место в рейтинге стран СНГ и Грузии по индексу покупательной способности пенсий.
Социальная защита
13 февраля 2023 г. 12:35
Азербайджан лидирует в рейтинге стран СНГ и Грузии по индексу покупательной способности пенсий

Азербайджан занимает первое место в рейтинге стран СНГ и Грузии по индексу покупательной способности пенсий.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В то же время Азербайджан расположился на второй строчке рейтинга по номинальным размерам минимальной и среднемесячной пенсии.

В рамках последовательных социальных реформ, проводимых в стране за последние 5 лет, минимальная пенсия была увеличена в 2,5 раза - до 280 манатов, среднемесячная пенсия выросла вдвое - до 423 манатов, в том числе размер среднемесячной пенсии по возрасту достиг 456 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan pensiyanın alıcılıq qabiliyyətinə görə MDB ölkələri və Gürcüstan üzrə sıralamada ilk yerdədir

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