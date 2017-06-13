Азербайджан избран членом руководящего органа Международной организации труда

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанская Республика избрана членом руководящего органа (İLO Governing Body) одной из авторитетных в мире Международной организации труда (МОТ).

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения, этим Азербайджан впервые за 25 лет членства в МОТ получил право быть представленным в руководящем органе организации.

На 106-й сессии МОТ в Женеве одним из вопросов повестки было избрание членов в руководящий орган на 2017-2020 годы. Участвующий в сессии министр труда и социальной защиты населения, глава азербайджанской делегации Салим Муслимов в рамках встречи провел обширные обсуждения по поддержке кандидатуры нашей страны. Азербайджанская делегация выразила благодарность за единогласную поддержку членства страны в руководящем органе.

Деятельность МОТ осуществляют три главных органа – Международная конференция труда, руководящий орган и секретариат. Руководящий орган организации избирается каждые три года. Данный орган решает различные вопросы, в том числе избрание гендиректора организации, определение повестки Международной конференции труда и др.

Азербайджан, примкнувший к 57-й конвенции ООН, охватывающей основные права в сфере труда и занятости, одна из первых стран, где были открыты представительства МОТ. Азербайджан усовершенствовал законодательство страны в соответствие с мировыми стандартами на основе конвенции. Согласно принципам МОТ в стране создана трехсторонняя комиссия по социальным и экономическим вопросам.

Членство Азербайджана в руководящем органе МОТ создает возможность расширить сотрудничество, которое охватывает сферы практической деятельности с данной организацией, а также активно участвовать в деятельности организации, в принятии ею политических решений, пропаганде и распространении прогрессивных инициатив в сфере труда на международном уровне.