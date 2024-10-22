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Азербайджан и Турция готовят новый документ о пенсионном сотрудничестве

Азербайджан и Турция готовят новый документ о пенсионном сотрудничестве 16:55
Социальная защита
22 октября 2024 г. 17:15
Азербайджан и Турция готовят новый документ о пенсионном сотрудничестве

В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана состоялась встреча с послом Турции Джахитом Багчи и советником посольства по вопросам труда и социальной защиты Фатихом Билалом Алодалы.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на встрече отмечено, что между Азербайджаном и Турцией готовится новый документ о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения.

До сих пор между двумя странами подписано восемь документов о взаимодействии в области труда и социальной защиты. Новое соглашение призвано укрепить гарантии пенсионных прав граждан Азербайджана и Турции.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Türkiye working on new pension cooperation agreement
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə arasında pensiya təminatı sahəsində yeni sənəd hazırlanır

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