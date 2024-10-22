Азербайджан и Турция готовят новый документ о пенсионном сотрудничестве

16:55

В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана состоялась встреча с послом Турции Джахитом Багчи и советником посольства по вопросам труда и социальной защиты Фатихом Билалом Алодалы.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на встрече отмечено, что между Азербайджаном и Турцией готовится новый документ о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения.

До сих пор между двумя странами подписано восемь документов о взаимодействии в области труда и социальной защиты. Новое соглашение призвано укрепить гарантии пенсионных прав граждан Азербайджана и Турции.