Азербайджан и Турция будут сотрудничать в сфере пенсионного обеспечения

Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана и Турции ведут переговоры о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.

Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана и Турции ведут переговоры о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.

Как сообщает Report, вопрос был затронут на встрече делегации Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана с турецкими коллегами в братской стране.

В ходе встречи было отмечено, что в настоящее время ведутся работы по обновлению соглашения о сотрудничестве в сфере социальной защиты, подписанного 17 июля 1998 года между правительствами Азербайджана и Турции.

На встрече между представителями министерств двух стран был согласован текст нового проекта соглашения, над которым в настоящее время ведутся технические корректировки.

Обновляемый проект соглашения будет предусматривать сотрудничество в области пенсионного обеспечения и социальной защиты.