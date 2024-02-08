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Азербайджан и Турция будут сотрудничать в сфере пенсионного обеспечения

Азербайджан и Турция будут сотрудничать в сфере пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана и Турции ведут переговоры о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Социальная защита
8 февраля 2024 г. 12:11
Азербайджан и Турция будут сотрудничать в сфере пенсионного обеспечения

Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана и Турции ведут переговоры о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.

Как сообщает Report, вопрос был затронут на встрече делегации Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана с турецкими коллегами в братской стране.

В ходе встречи было отмечено, что в настоящее время ведутся работы по обновлению соглашения о сотрудничестве в сфере социальной защиты, подписанного 17 июля 1998 года между правительствами Азербайджана и Турции.

На встрече между представителями министерств двух стран был согласован текст нового проекта соглашения, над которым в настоящее время ведутся технические корректировки.

Обновляемый проект соглашения будет предусматривать сотрудничество в области пенсионного обеспечения и социальной защиты.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə pensiya sahəsində əməkdaşlıq edəcək

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