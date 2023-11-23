Азербайджан и Таджикистан подписали документ о сотрудничестве в сфере занятости

В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана состоялась встреча с делегацией, возглавляемой министром труда, миграции и занятости населения Таджикистана Гульнорой Хасанзода.

В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана состоялась встреча с делегацией, возглавляемой министром труда, миграции и занятости населения Таджикистана Гульнорой Хасанзода.

Об этом Report сообщили в министерстве.

На встрече была отмечена важность эффективного взаимодействия и взаимной поддержки в рамках международных организаций, актуальность развития сотрудничества в области труда и социальной защиты населения.

Министр труда и соцзащиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев и министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Гульнора Хасанзода подписали "План мероприятий по сотрудничеству между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и Министерством труда, миграции и занятости населения Таджикистана на 2024-2025 годы".

Документ предусматривает реализацию мероприятий по расширению сотрудничества между двумя министерствами.