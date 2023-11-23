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Азербайджан и Таджикистан подписали документ о сотрудничестве в сфере занятости

Азербайджан и Таджикистан подписали документ о сотрудничестве в сфере занятости В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана состоялась встреча с делегацией, возглавляемой министром труда, миграции и занятости населения Таджикистана Гульнорой Хасанзода.
Социальная защита
23 ноября 2023 г. 16:34
Азербайджан и Таджикистан подписали документ о сотрудничестве в сфере занятости

В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана состоялась встреча с делегацией, возглавляемой министром труда, миграции и занятости населения Таджикистана Гульнорой Хасанзода.

Об этом Report сообщили в министерстве.

На встрече была отмечена важность эффективного взаимодействия и взаимной поддержки в рамках международных организаций, актуальность развития сотрудничества в области труда и социальной защиты населения.

Министр труда и соцзащиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев и министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Гульнора Хасанзода подписали "План мероприятий по сотрудничеству между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и Министерством труда, миграции и занятости населения Таджикистана на 2024-2025 годы".

Документ предусматривает реализацию мероприятий по расширению сотрудничества между двумя министерствами.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Tajikistan ink document on co-op in employment
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Tacikistan arasında məşğulluqla bağlı əməkdaşlıq sənədi imzalanıb

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