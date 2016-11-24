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    Азербайджан и Россия подпишут соглашения в сферах пенсионного обеспечения и трудовой миграции

    Салим Муслимов встретился с представителями российского Фонда социального страхования

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан и Россия готовятся к подписанию двусторонних соглашений по сотрудничеству в сферах пенсионного обеспечения и трудовой миграции.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты Азербайджана Салим Муслимов на встрече с представителями российского Фонда социального страхования в Баку.

    "Азербайджан  - единственная страна в СНГ, у которого нет двустороннего соглашения с Россией по пенсионному обеспечению. На данный момент мы ведем подготовку по подписанию с российской стороной двух двухсторонних договоров в сферах пенсионного обеспечения и трудовой миграции", - заявил С.Муслимов.

    Он подчеркнул, что Россия является сегодня крупнейшим партнером Азербайджана и любые изменения в российской экономике отражаются и на республике.

    "Россия и Азербайджан являются экономическими партнерами. Наряду с этим, обе стороны занимаются экспортом природных ресурсов, в том числе и энергетических. Падение мировых цен на энергоносители соответственно негативно отразились и на наших экономиках", - подчеркнул С.Муслимов.

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