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Азербайджан и Пакистан подписали план действий по сотрудничеству в сфере труда и социальной защиты

Азербайджан и Пакистан подписали план действий по сотрудничеству в сфере труда и социальной защиты Между Азербайджаном и Пакистаном подписан план действий по сотрудничеству в сфере труда и социальной защиты.
Социальная защита
4 июля 2023 г. 16:34
Азербайджан и Пакистан подписали план действий по сотрудничеству в сфере труда и социальной защиты

Между Азербайджаном и Пакистаном подписан план действий по сотрудничеству в сфере труда и социальной защиты.

Как сообщает Report, в Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с находящейся с визитом в стране делегацией Пакистана во главе с министром по развитию человеческих ресурсов и работе с живущими за рубежом пакистанцами Саджидом Хуссейном Турином.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что между Азербайджаном и Пакистаном существуют отношения высокого уровня, основанные на дружбе, братстве и стратегическом партнерстве, эти отношения постоянно развиваются благодаря усилиям глав государств двух стран.

Выражено удовлетворение постоянной поддержкой Пакистаном территориальной целостности Азербайджана, особенно политической поддержкой, оказанной нашей в 44-дневной Отечественной войне. Было отмечено, что две страны тесно сотрудничают и в рамках международных институтов, расширяются связи между Азербайджаном и Пакистаном в социальной сфере.

Была представлена информация о социальных реформах, проводимых в последние годы в Азербайджане, концепции DOST, положительном опыте, полученном в области создания цифровых платформ, проактивных услуг в социальной сфере. Было подчеркнуто, что существует большой потенциал для развития двусторонних отношений с Пакистаном в области труда и социальной защиты, активного обмена опытом.

По итогам встречи был подписан План действий на 2023-2024 годы по реализации Меморандума о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты Азербайджана и Министерством по развитию человеческих ресурсов и работе с живущими за рубежом пакистанцами о сотрудничестве в области труда, занятости и социальной защиты.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Pakistan arasında əmək və sosial müdafiə sahəsində əməkdaşlığa dair Fəaliyyət Planı imzalanıb

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