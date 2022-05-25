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Азербайджан и Пакистан подписали документ о сотрудничестве в области соцзащиты населения

Азербайджан и Пакистан подписали документ о сотрудничестве в области соцзащиты населения В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с Чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Пакистан в Азербайджане Билалом Хайи.
Социальная защита
25 мая 2022 г. 13:26
Азербайджан и Пакистан подписали документ о сотрудничестве в области соцзащиты населения

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с Чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Пакистан в Азербайджане Билалом Хайи.

Об этом Report сообщили в Министерстве.

Подчеркнув высокий уровень отношений между Азербайджаном и Пакистаном, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что президенты Азербайджана и Пакистана уделяют особое внимание развитию отношений между двумя странами.

Он подчеркнул, что постоянная политическая и моральная поддержка Пакистаном Азербайджана в решении вопроса обеспечения территориальной целостности нашей страны высоко ценится нашим народом, и выразил благодарность за эту поддержку.

В ходе встречи С.Бабаев и Б.Хайи подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и Министерством труда, трудовых ресурсов и по делам пакистанцев, проживающих за рубежом.

Было отмечено, что документ сыграет важную роль в развитии отношений между Азербайджаном и Пакистаном в области труда, занятости и социальной защиты населения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Pakistan arasında sosial müdafiə sahəsində əməkdaşlığa dair sənəd imzalanıb

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