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Азербайджан и Международная организация труда провели двустороннюю встречу в Женеве

Азербайджан и Международная организация труда провели двустороннюю встречу в Женеве В рамках сессии Международной конференции труда состоялась двусторонняя встреча
Социальная защита
4 июня 2025 г. 19:33
Азербайджан и Международная организация труда провели двустороннюю встречу в Женеве

Руководитель азербайджанской делегации, участвующей в 113-й сессии Международной конференции труда Международной организации труда (МОТ) в Женеве (Швейцария), министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев встретился с генеральным директором организации Жильбером Хунгбо в рамках сессии.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Министр подчеркнул постоянное расширение сотрудничества между МОТ и Азербайджаном, а также важность визита гендиректора организации в Баку в апреле этого года для развития этих отношений. Было отмечено, что Азербайджан присоединился к 59 Конвенциям МОТ за прошедший период.

В настоящее время Азербайджан оценивает возможности ратификации еще трех Конвенций МОТ. Две Страновые программы достойного труда между Азербайджаном и МОТ были успешно реализованы, и планируется подписание следующей.

Была подчеркнута важность тесного сотрудничества между Центром труда Организации исламского сотрудничества, расположенным в Баку, и МОТ, а также работа, проводимая для обеспечения достойного расселения, занятости и экономической активности на наших освобожденных от оккупации территориях.

Жильбер Хунгбо выразил удовлетворение активным сотрудничеством Азербайджана с МОТ и поделился приятными впечатлениями от своего визита в нашу страну в апреле этого года.

Также состоялась встреча с региональным директором МОТ по Европе и Центральной Азии Беате Андрес. На обеих встречах обсуждались вопросы будущего сотрудничества между Азербайджаном и этой организацией.

В рамках сессии также состоялась встреча Анара Алиева с турецким коллегой Ведатом Ишикханом. Было подчеркнуто, что отношения двух стран, основанные на дружбе и братстве, постоянно развиваются и поднимаются до уровня союзничества благодаря совместным усилиям глав государств Азербайджана и Турции.

Обсуждались проводимые реформы в соответствующих сферах деятельности и работа, проделанная по повестке сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам ратификации соответствующих конвенций МОТ, сотрудничества в рамках этой организации, а также будущего развития связей в сфере труда и социальной защиты.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq Əmək Konfransının sessiyası çərçivəsində ikitərəfli görüş keçirilib

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