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Азербайджан и Литва намерены укрепить сотрудничество в сфере пенсионного обеспечения

Азербайджан и Литва намерены укрепить сотрудничество в сфере пенсионного обеспечения Азербайджан и Литва намерены укрепить сотрудничество в сфере пенсионного обеспечения.
Социальная защита
17 января 2023 г. 11:30
Азербайджан и Литва намерены укрепить сотрудничество в сфере пенсионного обеспечения

Азербайджан и Литва намерены укрепить сотрудничество в сфере пенсионного обеспечения.

Как сообщает Report, заместитель министра социального обеспечения и труда Литвы Мартинас Слуркус заявил об этом, выступая на открытии твининг-проекта ЕС "Поддержка пенсионных реформ в Азербайджане - Фаза 2".

По его словам, развитие пенсионной системы в стране говорит о том вкладе, который Азербайджан вносит в развитие социального обеспечения.

Замминистра подчеркнул, что данный твининг-проект будет способствовать обеспечению финансовой стабильности.

"Проект обеспечит развитие двустороннего сотрудничества между нашими странами, мы стремимся еще дальше укреплять наше сотрудничество в этой сфере", отметил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Lithuania intend to strengthen cooperation in providing pensions
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Litva pensiya təminatı üzrə əməkdaşlığı gücləndirmək niyyətindədir

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