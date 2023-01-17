Азербайджан и Литва намерены укрепить сотрудничество в сфере пенсионного обеспечения

Азербайджан и Литва намерены укрепить сотрудничество в сфере пенсионного обеспечения.

Азербайджан и Литва намерены укрепить сотрудничество в сфере пенсионного обеспечения.

Как сообщает Report, заместитель министра социального обеспечения и труда Литвы Мартинас Слуркус заявил об этом, выступая на открытии твининг-проекта ЕС "Поддержка пенсионных реформ в Азербайджане - Фаза 2".

По его словам, развитие пенсионной системы в стране говорит о том вкладе, который Азербайджан вносит в развитие социального обеспечения.

Замминистра подчеркнул, что данный твининг-проект будет способствовать обеспечению финансовой стабильности.

"Проект обеспечит развитие двустороннего сотрудничества между нашими странами, мы стремимся еще дальше укреплять наше сотрудничество в этой сфере", отметил он.