Азербайджан и Кыргызстан разрабатывают соглашение о сотрудничестве в социальной сфере

Азербайджан и Кыргызстан работают над соглашением о сотрудничестве в социальной сфере

Азербайджан и Кыргызстан работают над соглашением о сотрудничестве в социальной сфере

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Социального фонда Кыргызстана Гульнура Джуматаева заявила журналистам.

"Мы сотрудничаем давно. На данный момент работаем над двухсторонним соглашением о сотрудничестве в социальной сфере с Азербайджаном, в том числе по вопросу выплаты пособий и пенсий. Данное соглашение будет способствовать тому, что неважно азербайджанский гражданин работает в Кыргызстане или наоборот, их права не будут нарушаться, а будут защищены социальной гарантией", - заявила Джуматаева.

Заместитель председателя Соцфонда Кыргызстана также выразила благодарность Азербайджану за сотрудничество, отметив, что наша страна обладает передовым опытом в сфере оказания соцуслуг. "Кыргызстан намерен изучить все, что Азербайджан достиг в этой сфере за годы независимости", добавила она.