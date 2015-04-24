Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан и Германия построят совместный завод по производству инвалидных колясок. Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

Он отметил что, до сих пор инвалидные коляски закупались за границей: "А это обходилось дорого с финансовой стороны. Закупаемые раннее коляски для инвалидов были китайского производства и качество их было низким. С целью производства более дешевых и качественных инвалидных колясок, в промышленном квартале, расположенном в Нефтчале, будет построен совместный завод".