Азербайджан готовится к принятию стратегии занятости населения на 2017-2030 годы

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан готовится к принятию стратегии занятости населения на 2017-2030 гг.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр труда и соцзащиты Салим Муслимов на открытии Центра службы занятости в Бинагадинском районе.

"На данный момент ведется работа по завершению этого проекта и в нем найдут отражение все аспекты, связанные с вопросами занятости", - заявил министр.

По словам министра, данная стратегия разрабатывалась соответствующими госструктурами и различными международными организациями. Он подчеркнул, что данная стратегия связана с демографическим ростом населения: "В Азербайджане идет мощный демографический рост и прирост населения в год, в среднем 1,2-1,3%, численность же приближается к 10 млн. Очень большую часть населения составляет молодежь в возрасте 14-29 лет, где-то 26%".

Наряду с этим, министр указал важность снижения безработицы до 5%.

По словам главы ведомства, в республике открылись новые рабочие места в сфере туризма, ИКТ, и для этого необходимо наличие соответствующих молодых кадров.