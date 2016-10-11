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    Азербайджан готовится к принятию стратегии занятости населения на 2017-2030 годы

    Данная стратегия разработана соответствующими госструктурами и различными международными организациями

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/  Азербайджан готовится к принятию стратегии занятости населения на 2017-2030 гг.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр труда и соцзащиты Салим Муслимов на открытии Центра службы занятости в Бинагадинском районе.

    "На данный момент ведется работа по завершению этого проекта и в нем найдут отражение все аспекты, связанные с вопросами занятости", - заявил министр.

    По словам министра, данная стратегия разрабатывалась соответствующими госструктурами и различными международными организациями. Он подчеркнул, что данная стратегия связана с демографическим ростом населения: "В Азербайджане идет мощный демографический рост и прирост населения в год, в среднем 1,2-1,3%, численность же приближается к 10 млн. Очень большую часть населения составляет молодежь в возрасте 14-29 лет, где-то 26%".

    Наряду с этим, министр указал важность снижения безработицы до 5%.

    По словам главы ведомства, в республике открылись новые рабочие места в сфере туризма, ИКТ, и для этого необходимо наличие соответствующих молодых кадров.

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