Азербайджан будет сотрудничать с Саудовской Аравией в сфере труда

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и Министерством человеческих ресурсов и социального развития Королевства Саудовская Арави

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и Министерством человеческих ресурсов и социального развития Королевства Саудовская Аравия по сотрудничеству в сфере труда".

Как передает Report, утвержденный указом главы государства вышеназванный документ был подписан 13 июля 2021 года в Баку и Эр-Рияде.

После вступления в силу меморандума Минтруда Азербайджана должно обеспечить реализацию его положений, а МИД - уведомить правительство Королевства Саудовской Аравии об осуществлении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного документа.