О нас
Аудио новости

Азербайджан будет сотрудничать с Саудовской Аравией в сфере труда

Азербайджан будет сотрудничать с Саудовской Аравией в сфере труда Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и Министерством человеческих ресурсов и социального развития Королевства Саудовская Арави
Социальная защита
16 марта 2022 г. 22:00
Азербайджан будет сотрудничать с Саудовской Аравией в сфере труда

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и Министерством человеческих ресурсов и социального развития Королевства Саудовская Аравия по сотрудничеству в сфере труда".

Как передает Report, утвержденный указом главы государства вышеназванный документ был подписан 13 июля 2021 года в Баку и Эр-Рияде.

После вступления в силу меморандума Минтруда Азербайджана должно обеспечить реализацию его положений, а МИД - уведомить правительство Королевства Саудовской Аравии об осуществлении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного документа.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Səudiyyə Ərəbistanı ilə əmək sahəsində əməkdaşlıq edəcək

Самое важное

Азербайджан будет сотрудничать с Саудовской Аравией в сфере труда
Азербайджан будет сотрудничать с Саудовской Аравией в сфере труда
16 марта 2022 г. 22:00
Международный центр Низами Гянджеви: Баку может сыграть важную роль в урегулировании ситуации в Украине
Международный центр Низами Гянджеви: Баку может сыграть важную роль в урегулировании ситуации в Украине
16 марта 2022 г. 18:20
Азербайджан может столкнуться с дефицитом древесных материалов
Азербайджан может столкнуться с дефицитом древесных материалов
16 марта 2022 г. 14:35
СГБ: Разоблачено лицо, сотрудничающее с врагом
СГБ: Разоблачено лицо, сотрудничающее с врагом
16 марта 2022 г. 09:48
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Туркменистана
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Туркменистана
15 марта 2022 г. 18:48
Президент Румынии позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Президент Румынии позвонил президенту Ильхаму Алиеву
15 марта 2022 г. 18:21
В Баку по подозрению в убийстве чемпиона мира задержан кузен криминального авторитета
В Баку по подозрению в убийстве чемпиона мира задержан кузен криминального авторитета
15 марта 2022 г. 09:53
Дети погибшей на Украине азербайджанской семьи вывезены в Россию
Дети погибшей на Украине азербайджанской семьи вывезены в Россию
14 марта 2022 г. 15:24
SIPRI назвал крупнейших экспортеров оружия в мире
SIPRI назвал крупнейших экспортеров оружия в мире
14 марта 2022 г. 04:50
Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы (ФОТО)
ФотоСборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы (ФОТО)
13 марта 2022 г. 23:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi