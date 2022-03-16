Азербайджан будет сотрудничать с Саудовской Аравией в сфере труда

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и Министерством человеческих ресурсов и социального развития Королевства Саудовская Аравия по сотрудничеству в сфере труда".
После вступления в силу меморандума Минтруда Азербайджана должно обеспечить реализацию его положений, а МИД - уведомить правительство Королевства Саудовской Аравии об осуществлении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного документа.