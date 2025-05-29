О нас

Азер Байрамов: Мы должны стремиться к инклюзивности в сфере соцзащиты

Азер Байрамов: Мы должны стремиться к инклюзивности в сфере соцзащиты Азер Байрамов: Мы должны стремиться к инклюзивности в сфере соцзащиты
Социальная защита
29 мая 2025 г. 12:02
Азер Байрамов: Мы должны стремиться к инклюзивности в сфере соцзащиты

Необходимо стремиться к инклюзивности в сфере социальной защиты, нацеливаться на создание новых систем.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Трудового центра ОИС Азер Байрамов на международной конференции в Баку на тему "Адаптация систем социальной защиты в контексте вызовов современного мира".

По его словам, социальная защита является фактором, составляющим основу человеческого капитала. "Социальная защита влияет на образование и развитие навыков, уменьшает неравенство", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Head of OIC Labor Center: Inclusivity should be pursued in social protection field
Версия на азербайджанском языке İƏT Əmək Mərkəzinin rəhbəri: Sosial müdafiə sahəsində inklüzivliyə can atılmalıdır

Другие новости из категории

Зека Мирзаев: Международная конференция в Баку является весьма удобной платформой
Зека Мирзаев: Международная конференция в Баку является весьма удобной платформой
29 мая 2025 г. 12:57
Генсек: Системы соцобеспечения в мире сталкиваются с рядом трудностей
Генсек: Системы соцобеспечения в мире сталкиваются с рядом трудностей
29 мая 2025 г. 11:58
Зяка Мирзаев: В Азербайджане усовершенствуют пенсионную систему
Зяка Мирзаев: В Азербайджане усовершенствуют пенсионную систему
29 мая 2025 г. 11:36
Министр: В Азербайджане увеличились минимальная зарплата, соцпособия и пенсии
Министр: В Азербайджане увеличились минимальная зарплата, соцпособия и пенсии
29 мая 2025 г. 11:29
В Азербайджане разрабатывается план действий по защите прав ребенка на 2026-2030 годы
В Азербайджане разрабатывается план действий по защите прав ребенка на 2026-2030 годы
29 мая 2025 г. 11:11
Айнур Софиева: Необходимы срочные меры для защиты детей от угроз в соцсетях
Айнур Софиева: Необходимы срочные меры для защиты детей от угроз в соцсетях
29 мая 2025 г. 10:49
В Азербайджане выплачены пенсии, пособия и адресная соцпомощь за май
В Азербайджане выплачены пенсии, пособия и адресная соцпомощь за май
27 мая 2025 г. 19:13
Бюджетные расходы на социальное обеспечение в Азербайджане в 2024 году составили 4151,1 млн манатов
Бюджетные расходы на социальное обеспечение в Азербайджане в 2024 году составили 4151,1 млн манатов
27 мая 2025 г. 10:08
За последние 5 лет социальные расходы выросли на 4013,5 млн манатов
За последние 5 лет социальные расходы выросли на 4013,5 млн манатов
27 мая 2025 г. 10:04
В Государственном фонде соцзащиты произведены новые назначения
В Государственном фонде соцзащиты произведены новые назначения
26 мая 2025 г. 18:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi