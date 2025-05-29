Азер Байрамов: Мы должны стремиться к инклюзивности в сфере соцзащиты

Азер Байрамов: Мы должны стремиться к инклюзивности в сфере соцзащиты

Необходимо стремиться к инклюзивности в сфере социальной защиты, нацеливаться на создание новых систем.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Трудового центра ОИС Азер Байрамов на международной конференции в Баку на тему "Адаптация систем социальной защиты в контексте вызовов современного мира".

По его словам, социальная защита является фактором, составляющим основу человеческого капитала. "Социальная защита влияет на образование и развитие навыков, уменьшает неравенство", - сказал он.