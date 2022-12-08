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Азер Бадамов: Семьи наших героев и шехидов всегда будут охвачены государственной заботой

Азер Бадамов: Семьи наших героев и шехидов всегда будут охвачены государственной заботой Семьи наших героев и шехидов всегда будут охвачены государственной заботой.
Социальная защита
8 декабря 2022 г. 12:55
Азер Бадамов: Семьи наших героев и шехидов всегда будут охвачены государственной заботой

Семьи наших героев и шехидов всегда будут охвачены государственной заботой.

Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов.

Он отметил, что по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, до сегодняшнего дня семьям шехидов и инвалидам войны выделено свыше 13 тысяч квартир или частных домов, свыше 7500 инвалидов обеспечены автомобилями: "Благодаря финансовой поддержке Фонда Гейдара Алиева сотни инвалидов войны были отправлены в Турцию на лечение, семьям шехидов оказывается помощь в решении бытовых проблем".



Депутат сказал, что изменения, внесенные главой государства в распоряжение от 25 января 2021 года, позволят до 2023 года взять на учет в местных органах исполнительной власти в качестве нуждающихся в жилплощади всех инвалидов войны и семьи шехидов.

«Помимо этого, лица из этой категории до 2025 года будут обеспечены квартирами или частными домами», - заключил он.
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Версия на азербайджанском языке Prezidentin sərəncamı - Qəhrəman oğullarımız və şəhidlərimizin ailələri hər zaman dövlət qayğısısı ilə əhatə olunacaq - RƏY

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