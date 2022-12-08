Азер Бадамов: Семьи наших героев и шехидов всегда будут охвачены государственной заботой

Семьи наших героев и шехидов всегда будут охвачены государственной заботой.

Семьи наших героев и шехидов всегда будут охвачены государственной заботой.

Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов.

Он отметил, что по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, до сегодняшнего дня семьям шехидов и инвалидам войны выделено свыше 13 тысяч квартир или частных домов, свыше 7500 инвалидов обеспечены автомобилями: "Благодаря финансовой поддержке Фонда Гейдара Алиева сотни инвалидов войны были отправлены в Турцию на лечение, семьям шехидов оказывается помощь в решении бытовых проблем".

Депутат сказал, что изменения, внесенные главой государства в распоряжение от 25 января 2021 года, позволят до 2023 года взять на учет в местных органах исполнительной власти в качестве нуждающихся в жилплощади всех инвалидов войны и семьи шехидов.«Помимо этого, лица из этой категории до 2025 года будут обеспечены квартирами или частными домами», - заключил он.