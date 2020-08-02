О нас
Report Georgia

AZAL выполнит специальный чартерный рейс Баку-Москва-Баку

AZAL выполнит специальный чартерный рейс Баку-Москва-Баку В среду, 5 августа, «Азербайджанские Авиалинии» выполнят специальный чартерный рейс по маршруту Баку-Москва-Баку.
Социальная защита
2 августа 2020 г. 15:25
AZAL выполнит специальный чартерный рейс Баку-Москва-Баку

В среду, 5 августа, «Азербайджанские Авиалинии» выполнят специальный чартерный рейс по маршруту Баку-Москва-Баку.

Как передает Report, билеты на рейс Баку-Москва могут приобрести только лица, получившие разрешение на полет от посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике.

На рейс Москва-Баку помимо граждан Азербайджана, допускаются нижеуказанные в списке лица:

- Иностранцы с дипломатическими и служебными паспортами;

- Иностранцы, член семьи которых (отец, мать, супруг/супруга, ребенок, брат/сестра) является гражданами Азербайджана;

- Иностранцы, имеющие разрешение на работу в Азербайджане;

- Иностранцы, имеющие постоянный или временный вид на жительство в Азербайджане.

Авиабилеты можно приобрести у официальных агентов авиакомпании. Список агентств, имеющих официальное право продаж билетов на авиаперевозки AZAL на территории Азербайджана, представлен на сайте: https://www.azal.az/ru/article/31082015 

Со списком лабораторий в Баку, аккредитованных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), можно ознакомиться на сайте: https://www.azal.az/ru/information/covid-clinics

Тест на COVID-19 в Москве можно сдать в государственных и частных клиниках, а также лабораториях, при этом обязательным условием для допуска пассажира на рейс является справка о проведении ПЦР-тестирования. В частности, тест можно сдать в следующих клиниках:

- ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр терапии профилактической медицины" Министерства здравоохранения;

- ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний"  Министерства здравоохранения;

- ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологиии Роспотребнадзора";

- ФГБНУ "НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова" Российской академии наук;

- ФГБНУ "Центральный научно-исследовательский институт туберкулёза" Российской академии наук;

- АО "Медицина";

- ООО "Независимая лаборатория ИНВИТРО";

- ООО "Национальное агентство клинической фармакологии и фармации" (НАКФФ);

- ООО "Лабораторно-диагностический центр";

- ООО "Научно-медицинский центр клинической лабораторной диагностики Ситилаб".

Во всех случаях данная справка должна быть получена в течение 48 часов до вылета рейса.

Согласно утвержденным правилам в период пандемии, в качестве ручной клади разрешается иметь при себе только женскую ручную сумку, или мужской портфель, или сумку для портативного компьютера, размеры которой не превышают 30x35x10 см (сумку следует использовать только по назначению). Остальной багаж, включая бумажные и полиэтиленовые пакеты, необходимо зарегистрировать в багажном отделении. Покупки, сделанные в магазинах Duty Free, также в качестве ручной клади на борту запрещены.

В соответствии с решением Кабинета Министров Азербайджана все прибывшие этими рейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться в самоизоляции. С этой целью во время полета они должны будут заполнить декларацию с указанием адреса проживания, где они смогут самоизолироваться. Разрешения, выдаваемые посредством SMS-8103 не будут распространяться на этих лиц.

Как сообщалось ранее, на рейсах, выполняемых в период пандемии COVID-19, будут применяться специальные правила как в аэропорту вылета и прилета, так и на борту воздушного судна. 

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AZAL Bakı-Moskva-Bakı marşrutu üzrə xüsusi çarter reysi yerinə yetirəcək

Новости партнеров

Другие новости из категории

Фонд Гейдара Алиева раздал малообеспеченным семьям праздничные паи по случаю Гурбан-байрамы
ФотоФонд Гейдара Алиева раздал малообеспеченным семьям праздничные паи по случаю Гурбан-байрамы
31 июля 2020 г. 12:34
AZAL доставил из Украины 155 граждан Азербайджана
ФотоAZAL доставил из Украины 155 граждан Азербайджана
30 июля 2020 г. 21:58
В Исмаиллы около 50 человек будут трудоустроены в Доме DOST
ФотоВ Исмаиллы около 50 человек будут трудоустроены в "Доме DOST"
30 июля 2020 г. 12:29
В Госфонд соцзащиты населения назначен глава-пресс-службы
В Госфонд соцзащиты населения назначен глава-пресс-службы
29 июля 2020 г. 12:03
В этом году в Азербайджане были усыновлены 6 детей
В этом году в Азербайджане были усыновлены 6 детей
27 июля 2020 г. 17:42
AZAL вернул из Москвы в Баку еще 201 гражданина Азербайджана
ФотоAZAL вернул из Москвы в Баку еще 201 гражданина Азербайджана
26 июля 2020 г. 21:45
AZAL вернул 117 азербайджанцев из Алматы
AZAL вернул 117 азербайджанцев из Алматы
24 июля 2020 г. 22:39
12 тысяч безработных будут вовлечены в программу самозанятости
12 тысяч безработных будут вовлечены в программу самозанятости
24 июля 2020 г. 18:10
Названа сумма пенсий, пособий и стипендий, выплаченных в этом году
Названа сумма пенсий, пособий и стипендий, выплаченных в этом году
24 июля 2020 г. 16:02
В ASAN xidmət произведено новое назначение 
В ASAN xidmət произведено новое назначение 
24 июля 2020 г. 15:41

Последние новости

15:25
AZAL выполнит специальный чартерный рейс Баку-Москва-Баку Социальная защита
15:11
В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса Другие страны
14:17
Заключенные устроили бунт в американской тюрьме Другие страны
13:24
В США около 400 человек заразились сальмонеллезом Другие страны
12:19
Еще у 17 военнослужащих США в Японии выявили коронавирус Другие страны
11:48
В России выявили 5 427 новых случаев коронавируса В регионе
10:23
В Греции открыли первый в мире подводный музей затонувших кораблей Это интересно
09:38
Армяне продолжают нарушать режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт
09:28
В Германии выявили 240 случаев заболевания коронавирусом за сутки Другие страны
08:59
В Баку автомобиль переехал маленькую девочку Происшествия
08:20
Роналду поделился впечатлениями от пребывания в "Ювентусе" Футбол
07:45
Объяснена тайна сотен посылок из Китая с семенами Это интересно
07:40
В столице зверски избили мужчину Происшествия
06:01
В Баку подростка сбил автомобиль Происшествия
05:54
Crew Dragon отстыковался от космической станции ИКТ
Вся новостная лента